Epson SureColor SC-P7330 & SC-P9330, Standar Baru Printer Foto Profesional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson menetapkan standar baru dalam dunia pencetakan profesional dengan menghadirkan SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330. Dua printer foto format besar terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan para profesional kreatif yang menuntut presisi tinggi, konsistensi warna, serta fleksibilitas maksimal dalam setiap karya.

Sebagai penerus langsung dari SureColor SC-P6000 dan SC-P8000, kedua model ini menghadirkan berbagai penyempurnaan signifikan yang mendukung alur kerja modern di studio fotografi, agensi kreatif, hingga pelaku seni rupa dan fine art. Mulai dari fotografi profesional, proofing warna, periklanan, hingga reproduksi karya seni bernilai tinggi, SC-P7330 dan SC-P9330 menawarkan kepercayaan penuh pada setiap hasil cetak.

Ketajaman Gambar dan Akurasi Warna yang Menghidupkan Visi Kreatif

SureColor SC-P7330 (24 inci) dan SC-P9330 (44 inci) dikembangkan khusus untuk profesional yang tidak berkompromi terhadap detail. Dengan peningkatan signifikan pada akurasi warna dan kedalaman hitam, setiap cetakan mampu merepresentasikan visi kreatif secara utuh—lebih tajam, lebih kaya, dan lebih hidup.

Kehadiran formulasi tinta terbaru dengan tambahan warna Violet memungkinkan cakupan spektrum warna yang lebih luas. Hasilnya, reproduksi warna biru dan ungu tampil lebih akurat, gradasi warna menjadi lebih halus, serta detail gambar tercetak dengan kejelasan tinggi.

Hal ini menjadikan kedua printer ini ideal untuk aplikasi yang menuntut ketepatan warna ekstrem, termasuk kebutuhan galeri, pameran, dan presentasi klien.

Bagi fotografer dan seniman, kualitas cetak yang konsisten memberikan keyakinan bahwa setiap karya tercetak sesuai dengan konsep awal. Sementara bagi studio dan agensi, hasil proof yang presisi membantu menjaga standar visual klien secara konsisten.

Produktivitas Andal untuk Alur Kerja Intensif

Untuk mendukung produktivitas tinggi, SC-P7330 dan SC-P9330 dibekali PrecisionCore MicroTFP Printhead 2,64 inci dengan 8.000 nozzle, yang memungkinkan penempatan tinta secara presisi sekaligus meningkatkan kecepatan cetak—bahkan untuk pekerjaan format besar—tanpa mengorbankan detail.

Teknologi Nozzle Verification Technology secara otomatis mendeteksi dan mengompensasi nozzle yang tersumbat, memastikan proses pencetakan berjalan lancar dan mengurangi risiko cetak ulang yang memakan waktu dan biaya.