Kebakaran Kapal Kontainer di Tanjung Perak, DPKP Surabaya Kerahkan 16 Unit Pemadam

Senin, 29 Desember 2025 – 10:45 WIB
Ruang mesin dan penyimpanan BBM kapal kontainer Verizon Surabaya kebakaran saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Prapat Kurung Utara, Senin (29/12). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda ruang mesin dan ruang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) kapal kontainer Verizon Surabaya yang bersandar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Prapat Kurung Utara, Senin (29/12).

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengerahkan 16 unit pemadam dan lima unit tim rescue untuk mengendalikan api yang membakar area seluas sekitar 20 meter persegi.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan kebakatan pertama kali dilaporkan oleh Hasto, salah satu pekerja pelabuhan pada pukul 05.16 WIB.

DPKP tiba di lokasi lima menit kemudian setelah Pos Pegirian diberangkatkan pada pukul 05.17 WIB.

“Kebakaran terjadi di area vital kapal, yakni ruang mesin dan ruang penyimpanan BBM dengan kedalaman sekitar 6–7 meter,” kata Wasis.

Menurutnya, pemadaman berlangsung cukup lama karena api merambat di ruang kedap dengan banyak celah yang sulit dijangkau. Saat proses penyisiran ulang, petugas menemukan satu titik tambahan yang juga harus ditangani.

“Berdasarkan pendataan awal, kapal memiliki total sembilan ton BBM dan cadangan dua ton BBM hitam, dengan tersisa sekitar 40 persen pascakebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” katanya.

Wasis memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penanggung jawab kapal diketahui bernama Harmin M.PB, 55 tahun.

Ruang penyimpanan BBM milik kapal kontainer Verizon yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengalami kebakaran hebat
