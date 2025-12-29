JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Status Siaga, Gunung Semeru Masih Didominasi Gempa Letusan

Status Siaga, Gunung Semeru Masih Didominasi Gempa Letusan

Senin, 29 Desember 2025 – 10:05 WIB
Status Siaga, Gunung Semeru Masih Didominasi Gempa Letusan - JPNN.com Jatim
Gunung Semeru yang terpantau dari Pos Pengamatan yang berada di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Senin (29/12/2025) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Aktivitas Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) masih didominasi gempa letusan atau erupsi yang terjadi setiap hari.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian, melaporkan pada periode pengamatan Senin (29/12) pukul 00.00–06.00 WIB tercatat sebanyak 38 kali gempa letusan/erupsi.

“Gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 15-22 mm, dan lama gempa 85-140 detik," kata Mukdas dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin (29/12).

Baca Juga:

Selain itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut juga tercatat mengalami dua kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 10–25 milimeter, selisih waktu S-P 15–18 detik, serta durasi gempa 49–50 detik.

Berdasarkan pengamatan visual, Gunung Semeru terlihat jelas hingga tertutup kabut 0–I. Asap kawah tidak teramati. Cuaca di sekitar gunung terpantau cerah hingga berawan dengan angin sedang hingga kencang yang bertiup ke arah utara.

Sementara itu, data pengamatan aktivitas Gunung Semeru selama 24 jam pada Minggu (28/12) mencatat 149 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10–23 milimeter dan durasi 60–180 detik.

Baca Juga:

Selain gempa letusan, tercatat pula 13 kali gempa guguran dengan amplitudo 2–86 milimeter dan durasi 29–81 detik, serta 28 kali gempa hembusan dengan amplitudo 2–9 milimeter dan durasi 33–89 detik.

Gunung Semeru juga mengalami satu kali gempa harmonik, satu kali gempa vulkanik dalam, dan enam kali gempa tektonik jauh.

Aktivitas Gunung Semeru masih didominasi gempa letusan. Dalam enam jam tercatat 38 kali erupsi. PVMBG menetapkan status Siaga dan mengeluarkan peringatan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Semeru aktivitas gunung semeru erupsi gunung semeru gempa letusan status siaga semeru Lumajang PVMBG

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU