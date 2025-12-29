Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Siap-Siap Gerimis di Sejumlah Kawasan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (29/12).
Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Mulyorejo, Rungkut, Sawahan, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.
Sorenya gerimis mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Rungkut, Sawahan, Sukomanunggal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.
Malamnya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Rungkut, Sawahan, Sukomanunggal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo.. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-7 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
