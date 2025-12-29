Cuaca Jawa Timur 29 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (29/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Kota Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Kota Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Surabaya, Pamekasan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)