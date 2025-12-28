Struktural PBNU Gelar Pertemuan di Kediaman Rais Aam Seusai Islah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah pengurus struktural Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Kedung Tarukan, Surabaya, Minggu (28/12).

Pantauan di lokasi, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tampak hadir lebih awal. Kemudian Katib Aam PBNU M Nuh dan Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi.

Tak lama berselang, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tiba bersama rombongan. Hadir pula Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa serta KH Ulil Abshar Abdalla.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Aparat Banser dan para santri tampak berjaga di sekitar kediaman KH Miftachul Akhyar, sementara awak media tidak diperkenankan meliput langsung jalannya pertemuan.

Pertemuan ini disebut merupakan inisiatif langsung dari KH Miftachul Akhyar. Hal itu tertuang dalam surat undangan silaturahmi bernomor 4962/PB.01/A.I.01.08/99/12/2025.

Surat tersebut ditandatangani oleh Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly, Katib PBNU Ahmad Nadhif, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Faisal Saimima.

“Menindaklanjuti arahan Rais Aam PBNU, dengan ini mengundang Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk hadir dalam kegiatan silaturahmi,” demikian bunyi undangan tersebut.

Pertemuan di Surabaya ini merupakan lanjutan dari silaturahmi antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang sebelumnya digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12).