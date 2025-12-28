Angin Puting Beliung Terjang Situbondo, Enam Rumah Warga Rusak

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Angin puting beliung disertai hujan menerjang Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo pada Sabtu (27/12).

Akibat kejadian tersebut, enam rumah warga rusak dan sejumlah pohon tumbang.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo Puriyono mengatakan bencana terjadi setelah hujan ringan mengguyur wilayah tersebut.

"Sesuai keterangan warga di desa itu, sebelum terjadi angin puting beliung, diawali hujan ringan dan tidak lama kemudian angin puting beliung menghempas rumah warga dan pohon tumbang," kata Puriyono.

Setelah menerima laporan, tim BPBD Situbondo langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan asesmen dampak kerusakan.

"Rumah warga terdampak bencana, sebagian besar mengalami kerusakan pada bagian atap rumah, dan sebagian lagi rusak tertimpa pohon tumbang," jelasnya.

Puriyono mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi.

“Kami mengimbau warga terus memantau informasi cuaca dari BMKG dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi,” ujarnya. (antara/mcr12/jpnn)