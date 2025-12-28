Cuaca Malang Hari Ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (28/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Beberapa jam kemudian cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.