Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Gerimis, Sore-Malam Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (28/12).

Paginya seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya Benowo, Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, dan Semampir cerah dan cerah berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Malamnya Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo hujan lebat disertai petir.

Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-12 kilometer per jam.