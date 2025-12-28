Cuaca Jawa Timur 28 Desember 2025, Pagi-Malam Bakal Gerimis & Hujan Lebat
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (28/12).
Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.
Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota Mojokerto, Mojokerto, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.
Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.
Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-22 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
