Hujan Deras Disertai Angin di Surabaya Tumbangkan Pohon di 9 Titik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras disertai angin kencang terjadi Kota Surabaya, Sabtu (27/12). Hujan yang mengguyur sejak pukul 16.00 menyebabkan pohon tumbang di beberapa titik di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyebutkan berdasarkan data sementara pohon tumbang terjadi di sembilan titik di Kota Surabaya.

Dari sembilan pohon tumbang, tujuh di antaranta sudah ditangani, sedangkan dua sisanya masih proses evakuasi.

“Dua titik masih proses evakasi yakni di Jalan Raya Made dan Jalan Raya Gubeng,” kata Dedik.

Dedik menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat, agar tidak berteduh di bawah pohon saat hujan. Hal itu sangat berbahaya apabila pohon sudah berusia tua.

“Apabila terjadi kondisi darurat atau melihat kejadian pohon tumbang, masyarakat diharapkan segera menghubungi Call Center 112 Kota Surabaya,” ujarnya.

Adapun pohon tumbang di sembilan titik antara lain di Banjar Melati RW 03 RT 02 Nomor 277-279, Jalan Pantai Kenjeran, Jalan Tunjungan, Jalan Pemuda Nomor 33-37, Jalan Pahlawan Nomor 26 Kantor NU depan Toko Tripel Surabaya, Jalan Raya Medokan Sawah, Jalan Tol satelit, Putat Gede, Jalan Raya Made, dan Jalan Raya Gubeng. (mcr23/jpnn)