Surabaya Uji Alat Deteksi Keroposan Pohon untuk Mitigasi Cuaca Ekstrem

Sabtu, 27 Desember 2025 – 21:30 WIB
Pohon tumbang di Kota Surabaya, Rabu (29/10). Foto: DLH Kota Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya mulai menguji alat pendeteksi kerawanan pohon sebagai langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrem.

Teknologi ini diuji setelah sejumlah pohon tumbang akibat angin kencang melanda beberapa titik di Kota Surabaya.

Kepala DLH Surabaya Dedik Irianto mengatakan pengujian dilakukan bersama perguruan tinggi yang mengembangkan perangkat tersebut.

“Kami sudah melakukan penelitian kerja sama dengan perguruan tinggi. Ada alat untuk mengecek kekuatan pohon,” ujar Dedik, Sabtu (27/12).

Penggunaan alat ini diawali dengan pelatihan kepada personel DLH, BPBD, dan DPKP. Para petugas diajarkan cara membaca parameter kekuatan pohon, termasuk indikasi keroposan dan potensi tumbang.

“Kami kumpulkan petugas lapangan untuk diedukasi cara menilai kerawanan pohon dengan alat,” jelasnya.

Uji coba dilakukan langsung di lapangan dengan membandingkan kondisi beberapa pohon.

“Kami kemarin turun ke lapangan ngecek antara pohon ini dan pohon itu, ada alatnya memang,” kata dia.

Pemkot Surabaya gandeng perguruan tinggi deteksi pohon rawan tpumbang
