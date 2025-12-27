Unusa Berikan Bantuan Instalasi Air Bersih dan Starlink untuk RSUD Peusangan Raya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), memberikan bantuan kepada RSUD Peusangan Raya, berupa instalasi air bersih lengkap dengan tandon, Starlink, mesin genset, juga obat-obatan pada Rabu (24/12).

Ketua Pelaksana Unusa Peduli Ahmad Syafiuddin mengatakan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, yang diperoleh langsung dari tim satgas bencana gabungan dan tim rumah sakit.

“Ini merupakan bentuk komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan perannya dalam pengabdian masyarakat khususnya dalam situasi darurat bencana,” ujar Syafiuddin, Sabtu (27/12).

Bantuan tersebut juga tidak lepas dari koordinasi intensif, sehingga Unusa mendapat gambaran menyeluruh terkait kondisi darurat yang dihadapi.

Bantuan diterima langsung oleh Direktur RSUD Peusangan Raya, dr. Agusnaidi bersama Kepala Seksi Pelayanan dr. Dara Farasina, Kepala Seksi Penunjang Ns. Faridhal, Bendahara Barang Kamariah S.Kom, serta Ketua IDI Cabang Bireuen dr. Zumrida, Sp.B, FINACS, FICS.

Ketua Tim Satgas Bencana Gabungan dr. Zumrida menegaskan RSUD Peusangan Raya memegang peran strategis dalam penanganan korban banjir.

“Sebagai posko utama, RSUD Peusangan Raya tak hanya memberikan pelayanan medis, namun juga menjadi pengungsian sementara dan posko koordinasi bencana,” ucap dr Zumrida.

Bagi dr Zumrida, dukungan fasilitas penunjang dari Unusa sangat tepat sasaran dan akan langsung berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan di RSUD Peusangan Raya.