One Global Capital Bagi Dividen Natal Perdana, Valuasi Aset Melonjak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - One Global Capital secara resmi mengumumkan pembagian dividen Natal perdana kepada para investornya, hanya setahun setelah mengakuisisi Eastlakes Shopping Centre di Australia.

Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting yang menegaskan keberhasilan strategi penciptaan nilai dan pengelolaan aset yang dijalankan perusahaan yang didirikan Iwan Sunito itu.

Aset yang diakuisisi pada akhir 2024 dengan nilai AUD19,5 juta tersebut kini bertransformasi menjadi One Global Gallery – Eastlakes. Dalam waktu 12 bulan, pusat perbelanjaan ini berhasil menjalani perbaikan operasional dan strategi penyewaan secara signifikan.

Seluruh unit ritel kini telah terisi penuh, sekaligus mendorong kenaikan valuasi aset menjadi sekitar AUD33 juta, berdasarkan laporan valuasi independen Savills Sydney yang diterbitkan pada Oktober 2025.

“Hasil ini jelas berlawanan dengan narasi umum mengenai penurunan sektor ritel,” ujar Chairman dan Group CEO One Global Capital Iwan Sunito dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/12).

Dia menyebut perusahaan berfokus pada fundamental ritel yang tidak tergantikan oleh tren maupun e-commerce.

“Kami menawarkan kenyamanan, aksesibilitas, dan ritel kebutuhan sehari-hari. Fundamental inilah yang terbukti paling tangguh dan berkelanjutan,” katanya.

Untuk tahun buku 2025, One Global Capital membagikan dividen sebesar AUD1,8 juta. Nilai tersebut setara dengan imbal hasil tunai sekitar 18,5 persen atas ekuitas yang diinvestasikan, sedangkan investor tetap mempertahankan kepemilikan penuh atas aset.