Kronologi Kasus Pungli oleh Oknum Wira Wiri Berujung Skorsing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pemuda bernama Bagas Fradana (26) menjadi korban pungli oleh oknum petugas transportasi Wira Wiri bernama Yasikin.

Bagas dijanjikan bisa menjadi karyawan di Wira Wiri dengan syarat menyetorkan sejumlah uang guna memuluskan jalannya pekerjaan tersebut.

Kasus ini diselesikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan mempertemukan keduanya di Kantor Dishub Surabaya, Jumat (26/12).

Setelah mediasi panjang, Eri memutuskan untuk menskorsing Yasin selama tiga bulan, sedangkan Bagas diangkat menjadi helper di Wira Wiri.

Bagas menceritakan kejadian bermula pada Agustus 2025, saat dirinya mengantarkan seorang penumpang ojek onlinenya (ibu-ibu).

Penumpang tersebut menawarkan lowongan pekerjaan di Wira Wiri dan mengenalkan Bagas kepada oknum bernama Yasikin.

"Saya diminta membayar Rp8 juta untuk ganti trayek. Karena tidak punya uang segitu, saya bayar bertahap. Awalnya Rp3 juta, lalu diminta lagi Rp1 juta, jadi total 4 juta yang saya transfer," ujar Bagas.

Menurut Bagas, oknum tersebut menjanjikannya mulai bekerja pada Oktober, tetapi terus diundur hingga Desember tanpa kepastian.