Eri Cahyadi Apresiasi Korban Pungli Perekrutan Jadi Helper Wira Wiri
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di balik riuh media sosial yang sering berlalu begitu cepat, ada satu video sederhana yang justru mengubah hidup Bagas Fradana (26).
Warga Tambak Asri itu awalnya hanya berniat mencari keadilan. Dia tak menyangka keberaniannya mengunggah pengakuan soal pungutan liar (pungli) rekrutmen kru Wira Wiri akhirnya membawanya pada kesempatan baru bahkan pekerjaan baru.
Bagas yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang pasar dan driver ojek online, awalnya hanya ingin mendapat pekerjaan tetap. Dia mengikuti tawaran seorang penumpang yang mengarahkannya pada oknum bernama Yasikin.
Namun harapan itu justru berubah menjadi kekecewaan ketika ia diminta memberikan 'uang pengganti trayek' sebesar Rp4 juta. Janji masuk sebagai kru Wira Wiri yang harusnya terjadi pada Oktober terus meleset tanpa kepastian.
Merasa tertipu, Bagas mengumpulkan keberanian. Dia merekam bukti, menyusun cerita, lalu mengunggahnya ke media sosial. Tak butuh waktu lama, videonya viral dan memicu perhatian warga kota.
Viralnya video itu membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bergerak cepat. Bagas dan Yasikin dipanggil ke Kantor Dinas Perhubungan pada Jumat (26/12).
Di ruang yang penuh ketegangan itu, terungkap bahwa permintaan uang Rp4 juta tersebut memang pungli.
Eri menyatakan seluruh proses rekrutmen transportasi Pemkot Surabaya, termasuk Wira Wiri dan Suroboyo Bus, tidak memungut biaya sepeser pun.
Korban pungli rekrutmen Wira Wiri diangkat menjadi helper oleh Wali Kota Eri Cahyadi.
