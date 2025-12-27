Madas Dukung Pengusutan Hukum Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum DPP Organisasi Masyarakat Madura Asli (Madas) Moh Taufik menyatakan sikap organisasinya terkait kasus dugaan pengusiran paksa terhadap Nenek Elina Widjajanti (80) yang belakangan viral.

Taufik menyatakan Madas mendorong penuh proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, meski orang yang diduga terlibat tersebut belum berstatus anggota Madas saat kejadian.

“Saya mendorong sebagai ketua umum Madas mendorong penuh pihak kepolisian, pihak aparat dan siapapun itu untuk melakukan memproses hal ini dengan proses hukum yang ada,” kata Taufik, Jumat (26/12).

Dia mengaku telah melakukan klarifikasi secara terbuka, baik melalui media sosial maupun wawancara, termasuk dengan pihak bernama Samuel yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus tersebut.

“Saya sudah mengklarifikasi terhadap orang yang meminta, yaitu Pak Samuel bahwa dia tidak melibatkan Madas dan tidak membawa ormas sama sekali. Itu hanya framing,” ujarnya.

Taufik menjelaskan pihak internal Madas hanya memanggil satu orang, yakni berinisial MY untuk dimintai klarifikasi.

“Yang dipanggil hanya satu orang, MY. Yang lain itu bukan orang Madas, mereka orang luar yang dibawa oleh Pak Samuel,” jelasnya.

Dia juga membantah adanya pengakuan maupun atribut Madas dalam kejadian tersebut.