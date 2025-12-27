Pelatih Baru Persela Lamongan Segera Diumumkan, Ini Kata Manajemen

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Manajemen Persela Lamongan memastikan segera mengumumkan pelatih baru tim berjuluk Laskar Joko Tingkir dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas tim di tengah masa transisi manajemen klub.

Penasihat Persela Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan sosok pelatih anyar tersebut sudah ditentukan dan dinilai cocok dengan karakter serta iklim tim.

“Insyaallah sudah ada dan sosoknya pas dengan iklim Persela,” ujar Yuhronur saat dikonfirmasi di Lamongan, Jumat (26/12).

Namun, Yuhronur masih enggan membeberkan identitas pelatih yang dimaksud. Ia meminta publik dan suporter bersabar menunggu pengumuman resmi dari manajemen.

“Untuk namanya, sabar dulu. Biar menjadi kejutan dan nanti akan kami umumkan,” katanya.

Yuhronur menegaskan manajemen berkomitmen menjaga kesinambungan tim agar Persela Lamongan tetap kompetitif di lanjutan Pegadaian Championship 2025–2026.

Baca Juga: Persela Lamongan Ditinggal Dua Pemain ke PSIS Jelang Putaran Kedua

Dia mengimbau para suporter untuk tetap tenang dan percaya terhadap langkah-langkah yang tengah ditempuh manajemen selama masa transisi.

“Persela akan terus berkiprah di kompetisi nasional. Dukungan suporter tetap menjadi kekuatan utama tim,” kata dia.