Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang & Sore Hujan Lebat

Sabtu, 27 Desember 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (27/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Lawang, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Bululawang dan Tajinan. Gerimis mengguyur Karangploso. Adapun kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 19-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
