Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Hujan Lebat, Malamnya Berawan dan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (27/12).

Paginya seluruh kawasan bakal dilanda hujan lebat disertai petir.

Siangnya masih hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Sorenya seluruh kawasan hujan lebat disertai petir. Beberap jam kemudian berawan dan gerimis.

Malamnya Benowo, Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Pakal, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo berawan. Kawasan lainnya gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)