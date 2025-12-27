JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 27 Desember 2025, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

Cuaca Jawa Timur 27 Desember 2025, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

Sabtu, 27 Desember 2025 – 08:43 WIB
Cuaca Jawa Timur 27 Desember 2025, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (27/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Surabaya. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Baca Juga:

Sorenya Surabaya masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya Kota Madiun gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU