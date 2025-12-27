Cuaca Jawa Timur 27 Desember 2025, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (27/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Surabaya. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya Surabaya masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya Kota Madiun gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)