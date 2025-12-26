Polisi Larang Masyarakat Pesta Kembang Api Pada Malam Pergantian Tahun di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menegaskan larangan pesta kembang api, pada malam pergantian tahun baru 2026

Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo mengatakan larangan tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah pusat.

"Larangan ini berlaku demi menjaga keselamatan publik serta mencegah potensi kebakaran dan gangguan keamanan lainnya,” ujar Wibowo.

Apabila ditemukan penggunaan kembang api sebelum malam pergantian tahun, kata Wibowo, langkah awal yang dilakukan adalah pendekatan persuasif melalui sosialisasi.

“Apabila pada saat malam Tahun Baru masih ditemukan pelanggaran, maka penindakan tegas akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, dengan tidak menggelar pesta kembang api, masyarakat menghindari euforia berlebihan, serta tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

“Malam pergantian tahun baru berlangsung dalam suasana aman, damai, dan penuh harapan,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, perayaan pergantian tahun baru yang dirayakan melalui pesta kembang api, berpotensi mencederai ketenangan masyarakat.