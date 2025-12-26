Polrestabes Surabaya Sebar 1.256 Personel Gabungan Saat Tahun Baru 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menyiapkan sebanyak 1.256 personel gabungan, ke berbagai titik rawan menjelang malam pergantian tahun 2026.

Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo mengatakan pengamanan diperkuat melalui penyekatan di sejumlah titik strategis, yang dinilai rentan gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat.

“Kami memberi perhatian khusus pada potensi kerawanan yang kerap muncul setiap akhir tahun. Aktivitas balap liar, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, serta konvoi kendaraan dari luar daerah menjadi fokus utama pengawasan aparat kepolisian,” ujar AKBP Wibowo, Jumat (26/12).

Penyebaran personel ini diharapkan mampu memberikan respons cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan, sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di malam pergantian tahun.

Dia juga menegaskan, langkah preventif ini bertujuan agar momentum pergantian tahun dapat dirayakan masyarakat dengan rasa aman, nyaman dan tertib.

“Tujuannya memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, sekaligus mencegah berbagai potensi gangguan,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, Surabaya sangat dibutuhkan, terutama memasuki Tahun Baru 2026

“Mari seluruh warga Kota Surabaya bersama-sama menyambut Tahun Baru 2026 dengan cara yang positif dan bermartabat,” tandas AKBP Wibowo. (mcr23/jpnn)