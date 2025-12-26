Mengenal NeuroAid, Robot Buatan Siswa SMPN 1 Surabaya untuk Anak Autis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lima siswa SMPN 1 Surabaya mengembangkan NeuroAid, robot pendamping berbasis pengenalan wajah dan emosi yang dirancang khusus untuk membantu anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD).

Robot ini menggabungkan teknologi kamera, mikrofon, dan pemrosesan data visual untuk menciptakan interaksi sosial yang terstruktur.

Inovasi tersebut mengantarkan tim meraih Gold Medal dalam Indonesia International Applied Science Project Olympiad (I2ASPO) 2025.

Baca Juga: Melihat Kecanggihan Robot Damkar yang Bisa Bantu Petugas Jangkau Lokasi Berbahaya

NeuroAid dikembangkan oleh Kalila Zanetta Echaputri, Alya Prashanti Nur Rizqi Setiyono, Zahwa Aliyah Rahma, Afnan Daan Indrawan, dan Harley Fatahillah Yudhaloka Sunoto.

Fokus utama robot ini adalah memberikan simulasi komunikasi yang konsisten bagi anak autis melalui rangkaian respons visual dan audio yang diolah secara real-time.

Secara teknis, robot ini bekerja menggunakan kamera utama untuk menangkap ekspresi wajah anak, kemudian menganalisisnya menjadi kategori emosi dasar seperti senang, sedih, bingung, atau netral.

Sistem ini dipadukan dengan mikrofon sensitif yang mendeteksi respons verbal atau suara anak, sehingga robot dapat memberi umpan balik berupa suara, animasi sederhana, atau instruksi lanjutan.

Desain robot dibuat ringkas dan portabel agar bisa dibawa ke berbagai ruang terapi maupun ruang kelas.