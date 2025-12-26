Meriahkan Natal, KAI Wisata Sapa Penumpang dengan Santa On The Train

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam semangat sukacita Hari Raya Natal 2025, PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) berkolaborasi dengan KAI Commuter (KCI) menggelar kegiatan pembagian merchandise kepada pelanggan di Stasiun Surabaya Gubeng, Kamis (25/12).

Kegiatan tersebut dilaksanakan langsung di atas KA Argo Wilis Panoramic relasi Surabaya Gubeng–Bandung dengan jadwal keberangkatan pukul 08.30 WIB, serta di area Luxury Lounge Stasiun Surabaya Gubeng.

Suasana Natal makin semarak dengan kehadiran Santa On The Train yang menyapa dan berinteraksi langsung dengan para penumpang.

Direktur Operasi KAI Wisata Hendy Helmy mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KAI Wisata dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang berkesan, khususnya pada momen spesial seperti Hari Natal.

“Momentum Natal menjadi saat yang tepat bagi kami untuk berbagi kebahagiaan langsung kepada pelanggan. Melalui kolaborasi KAI Wisata dan KAI Commuter ini, kami ingin menghadirkan perjalanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga hangat dan penuh keceriaan,” ujar Hendy.

Pembagian merchandise dilakukan langsung oleh Hendy Helmy bersama Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Heri Siswanto, yang turut menyapa penumpang KA Panoramic Argo Wilis.

Selain di dalam kereta, kegiatan serupa juga dilakukan di Luxury Lounge agar pelanggan dapat merasakan suasana Natal sejak berada di stasiun.

Tidak hanya di Surabaya, kegiatan berbagi ini juga dilaksanakan di Stasiun Yogyakarta. Pembagian merchandise dilakukan oleh Vice President Luxury Train KAI Wisata Elmina Risa dan Vice President of Frontliner Muchlisin kepada pelanggan di Luxury Lounge serta penumpang KA Panoramic relasi Yogyakarta–Bandung dengan jadwal keberangkatan pukul 12.00 WIB.