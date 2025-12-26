JPNN.com

Jumat, 26 Desember 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Berawan Hingga Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (26/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Kedungkandang dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tajinan, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
