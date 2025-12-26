Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Berawan Hingga Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (26/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Kedungkandang dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tajinan, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan berangin.