Bandara Juanda Catat 430.540 Penumpang H-1 Natal, Rute Jakarta Paling Favorit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, melayani sebanyak 430.540 penumpang dengan 2.883 pergerakan pesawat selama sepuluh hari pelaksanaan Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, operasional bandara berjalan lancar dan aman sejak posko Nataru dibuka pada 15 Desember 2025.

"Alhamdulillah, selama sepuluh hari Posko Nataru sejak 15 Desember 2025 berjalan, operasional Bandara Internasional Juanda berjalan lancar dan aman," ujar Tohir, Kamis (25/12).

Menurut Tohir, arus penumpang mulai mengalami peningkatan sejak 18 Desember 2025. Puncak pergerakan penumpang terjadi pada H-1 Natal, Rabu (24/12), dengan jumlah mencapai 48.364 penumpang dan 310 pergerakan pesawat.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rata-rata pergerakan harian selama periode posko yang berada di kisaran 35 ribu penumpang dan 260 penerbangan per hari.

“Kalau dibandingkan rata-rata harian, terjadi kenaikan sekitar 14 persen pada jumlah penumpang dan 8 persen pada pergerakan pesawat,” jelasnya.

Tohir menambahkan rute penerbangan dengan jumlah penumpang terbanyak masih didominasi tujuan Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta).

“Untuk rute domestik, jumlah penumpang tertinggi tercatat menuju Jakarta sebanyak 89 ribu penumpang, disusul Bali 42 ribu penumpang, dan Makassar 35 ribu penumpang,” kata Tohir.