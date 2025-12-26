Trend Commuter Line Naik, Ratusan Ribu Pelanggan Musiman Warnai Masa Angkutan Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobilitas masyarakat pada hari kedelapan masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di sejumlah stasiun wilayah kerja PT KAI Daop 8 Surabaya dinilai masih begitu tinggi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyebutkan hingga Rabu (24/12) total volume pelanggan Commuter Line tercatat mencapai 367.313 ribu lebih pengguna, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan transportasi publik selama libur Natal.

Dia memerinci, setidaknya terdapat lima stasiun dilaporkan memiliki volume pengguna tertinggi, yaitu Stasiun Surabaya Gubeng dengan 6.839 pengguna, disusul Stasiun Wonokromo 4.642 pengguna.

Stasiun Malang 3.863 pengguna, Stasiun Sidoarjo 2.879 pengguna, serta Stasiun Surabaya Pasar Turi 2.395 pengguna.

“Tingginya aktivitas di stasiun tersebut menunjukkan peran strategis Commuter Line,sebagai moda pilihan utama masyarakat untuk mobilitas selama masa libur akhir tahun,” jelas Karina.

Dia mengungkapkan pada momen tersebut pengguna musiman menjadi segmen yang cukup dominan. Mereka tidak menggunakan kereta api secara rutin, seperti pemudik, wisatawan, hingga keluarga yang memanfaatkan momen liburan.

“Berdasarkan data tersebut, KAI Commuter berfokus pada peningkatan layanan informasi dan kemudahan akses agar seluruh pengguna, khususnya pengguna baru, dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman,” ungkapnya.

Pihaknya juga memberikan himbauan terkait faktor cuaca selama periode akhir tahun, khususnya curah hujan yang tinggi. Berbagai fasilitas pendukung disiapkan seperti payung layanan, serta penutup area peron di sejumlah stasiun guna meningkatkan kenyamanan pengguna.