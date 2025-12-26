Cuaca Jawa Timur 26 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (26/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Surabaya, Lamongan, Malang, Nganjuk, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Gresik, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Malang, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Blitar, Bojonegoro, Gresik, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Malang, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dan Tuban. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, jember, Malang, dan Pacitan. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 22-30 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)