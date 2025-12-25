Wagub Emil Minta Wisatawan Waspadai Jalur Rawan & Cuaca Ekstrem Saat Libur Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah pengamanan di jalur transportasi hingga lokasi wisata. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pergerakan wisatawan di Jawa Timur yang diprediksi meningkat pada Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan seluruh Dinas Perhubungan kabupaten/kota telah berkoordinasi menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat, terutama di tengah kondisi cuaca yang mulai tidak menentu.

“Ada jalur-jalur yang juga punya kerawanan, jalur yang rawan longsor misalnya itu sudah ditandai oleh Dinas Perhubungan masing-masing terkoordinasikan. Jadi, tentu tetap berwaspada, sudah ada rambu-rambu, mohon dipatuhi,” ujar Emil di GPdI Yesus Harapan Pasti, Surabaya, Kamis (25/12).

Dia mengimbau masyarakat agar menyesuaikan perjalanan jika terjadi hujan lebat atau angin kencang. Menurutnya, risiko seperti longsor maupun pohon tumbang harus menjadi perhatian para wisatawan.

“Sekali lagi seluruh petugas bekerja keras dalam momen ini untuk bisa memiliki kesiapsiagaan terhadap potensi bencana,” tuturnya.

Selain jalur transportasi, sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Emil meminta pengelola wisata memastikan seluruh wahana dan fasilitas dalam kondisi aman. Dinas pariwisata kabupaten/kota diminta terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk memastikan kesiapan operasional.

“Iya selalu kami belajar dari pengalaman adalah keamanan. Wahana-wahana harus dipastikan kesiapan operasional itu menjadi atensi khusus. Jadi, masyarakat bisa tenang dalam berwisata, termasuk ke desa-desa wisata yang banyak sekali tersebar di Jawa Timur dengan kreativitas yang luar biasa,” jelas Emil.

Emil memastikan masyarakat tetap bisa menikmati liburan Nataru dengan aman, selama tetap mengikuti aturan keselamatan dan memperhatikan kondisi cuaca.