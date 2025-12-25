Melihat Kecanggihan Robot Damkar yang Bisa Bantu Petugas Jangkau Lokasi Berbahaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mendatangkan dua unit robot pemadam kebakaran (Fire Fighting Robotic) serta satu unit Mobil Pemadam Kebakaran Hazmat.

Teknologi robotik ini bertujuan untuk mengambil alih tugas petugas di area yang sangat berbahaya, termasuk lokasi dengan potensi ledakan, paparan zat kimia, atau kondisi ekstrem lain yang sulit dijangkau manusia.

Kepala DPKP Kota Surabaya Laksita Rini Sevriani menjelaskan robot pemadam kebakaran yang diperkenalkan memiliki kemampuan khusus yang dirancang untuk menghadapi situasi yang selama ini menjadi ancaman besar bagi keselamatan personel.

“Dengan material tahan air dan ledakan, robot ini mampu mendaki kemiringan ekstrem hingga 42 derajat dan melewati rintangan setinggi 60 sentimeter,” jelas Rini, Rabu (24/12).

Robot ini dilengkapi water monitor berdaya semprot jarak jauh serta perangkat sensorik yang membuatnya dapat bekerja secara presisi di tengah kondisi penuh asap, panas, maupun gas berbahaya.

Teknologi ini memungkinkan pemantauan situasi secara real-time tanpa harus mengirimkan petugas ke titik berisiko.

Kecanggihan tersebut semakin diperkuat dengan perangkat kamera dan sistem navigasi yang memastikan robot tetap dapat bergerak stabil meski memasuki area dengan keterbatasan visibilitas.

Selain itu, robot dapat dikendalikan dari jarak jauh sehingga petugas tetap berada dalam zona aman.