Minimalkan Risiko Petugas Terluka, Pemkot Surabaya Datangkan Robot Pemadam Kebakaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini memperkuat sistem keselamatan pemadam kebakaran dengan menghadirkan teknologi robotik sebagai garda terdepan dalam penanganan insiden berisiko tinggi. Peluncuran sejumlah unit pemadam berteknologi canggih itu dilakukan di Halaman Balai Kota Surabaya pada Rabu (24/12).

Salah satu fokus utama dari pengadaan peralatan baru tersebut adalah mengurangi potensi cedera yang selama ini banyak mengancam petugas ketika harus masuk ke lokasi kebakaran yang mengandung bahan kimia atau medan ekstrem.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan total ada dua unit robot pemadam kebakaran (Fire Fighting Robotic) serta satu unit Mobil Pemadam Kebakaran Hazmat yang didatangkan.

Menurutnya, teknologi robotik bukan sekadar inovasi, tetapi bagian dari upaya serius pemkot menjaga keselamatan petugas.

“Tujuannya jelas, kami sering menghadapi kebakaran di lokasi yang penuh zat kimia, yang sangat membahayakan nyawa petugas. Apabila kondisi sudah tidak memungkinkan bagi personel untuk masuk ke area industri atau kimia tersebut, maka robot-robot inilah yang akan kita kirim sebagai garda terdepan,” kata Eri.

Bukan hanya menggantikan peran manusia di lokasi berisiko tinggi, mobil Hazmat yang diluncurkan juga menyediakan Hyperbaric Chamber untuk memulihkan kondisi petugas usai berjibaku di lapangan.

“Di dalam mobil pemadam Hazmat itu sudah dilengkapi fasilitas Hyperbaric. Jadi, setelah petugas selesai menyemprot dan melepas baju Hazmat, mereka bisa langsung masuk ke sana untuk pemulihan oksigen," katanya.

"Saya sangat memikirkan nasib teman-teman pemadam. Ketika mereka rela mengorbankan diri demi orang lain, maka tugas kami adalah menjaga mereka agar tetap sehat dan bisa kembali ke keluarga dalam keadaan selamat,” imbuh dia.