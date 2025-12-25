Wagub Emil Tinjau Perayaan Natal di Gereja Kawasan Eks Lokalisasi Dolly

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan ibadah Natal 2025 berjalan aman dan lancar.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat meninjau perayaan Natal di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Yesus Harapan Pasti yang berada di kawasan eks lokalisasi Dolly, Surabaya, Kamis (25/12).

Kehadirannya bersama sang istri, Arumi Bachsin menjadi bagian dari rangkaian pemantauan Pemprov Jatim di sejumlah gereja.

Baca Juga: Wali Kota Eri Titip Pesan dan Doa untuk Korban Bencana Sumatera di Momen Natal 2025

Emil menyampaikan rasa syukur karena umat Kristiani di berbagai wilayah Jawa Timur dapat merayakan Natal tanpa hambatan.

“Ya, kita bersyukur bahwa umat Kristiani di Jawa Timur pada kemarin malam dan hari ini dapat melaksanakan ibadahnya dengan lancar,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, Emil menyoroti antusiasme anak muda di gereja tersebut yang turut memeriahkan ibadah dengan berbagai penampilan seni.

“Jadi, hari ini saat ini saya berada di GPdI Yesus Harapan Pasti. Dan ini lokasinya di dekat kawasan eks Dolly makanya jemaahnya banyak sekali anak-anak muda yang bertalenta tadi menampilkan karya-karya seninya bernuansa kesenian Nusantara,” katanya.

Emil juga mengapresiasi para petugas yang menjaga kelancaran ibadah di gereja-gereja, termasuk tenaga PLN yang memastikan suplai listrik aman.