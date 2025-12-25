HARRIS Hotel Surabaya Hadirkan Gala Dinner Meriah Sambut Tahun Baru 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya menyiapkan berbagai program spesial untuk mengisi libur sekolah sekaligus merayakan Tahun Baru 2026 bersama keluarga. Sejumlah promo menarik dan aktivitas anak dihadirkan guna menciptakan momen kebersamaan yang hangat dan berkesan.

Marketing & Brand Manager HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya Daniyal Faqih mengatakan akhir tahun merupakan momen yang sangat dinantikan keluarga untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan.

“Untuk menyambut pergantian Tahun Baru 2026, kami menghadirkan New Year Party Gala Dinner sebagai perayaan istimewa bagi seluruh keluarga,” kata Daniyal, Rabu (24/12).

Dia menjelaskan gala dinner tersebut mengusung tema kemegahan kerajaan, lengkap dengan sajian hidangan internasional serta hiburan yang dirancang khusus untuk keluarga dan anak-anak.

Acara New Year Party Gala Dinner akan digelar di Grand Ballroom. Para tamu akan disuguhkan berbagai hiburan, mulai dari LED Show, penampilan Kawan Project Music dengan lagu-lagu favorit keluarga, atraksi magician, hingga pesta pergantian tahun bersama DJ Arwi.

Tak hanya itu, HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya juga menyiapkan beragam family games interaktif dengan hadiah menarik. Aktivitas tersebut meliputi foto bersama hewan lucu, face painting, PlayStation 5, pinball, ular tangga raksasa, soccer table, hingga lucky draw dengan hadiah menginap di Surabaya, Yogyakarta, hingga Bali.

Dari sisi kuliner, para tamu akan dimanjakan dengan beragam sajian internasional seperti roasted turkey, peking duck, chicken charsiu, butter masala, beef black pepper, aneka dimsum dan sushi, serta live cooking. Berbagai hidangan penutup juga disajikan, termasuk caramelized banana flambee dan free flow mocktail.

Dengan harga Rp418.000 net per orang, tamu sudah dapat menikmati perayaan malam Tahun Baru 2026 bersama keluarga dalam suasana hangat dan meriah.