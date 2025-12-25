Kadindik Jatim Imbau Pelajar Isi Libur Nataru dengan Kegiatan Positif

JPNN.com

Kamis, 25 Desember 2025 – 12:07 WIB
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) diminta dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar untuk mengembangkan diri dan mengisi kegiatan positif. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai.

Aries mengatakan libur panjang Nataru bagi pelajar berlangsung mulai 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Rentang waktu yang cukup panjang itu dinilai menjadi momentum penting, khususnya bagi siswa SMA dan SMK, untuk meningkatkan kompetensi diri.

“Libur panjang ini jangan hanya diisi dengan kegiatan pasif. Siswa bisa memulainya dengan kegiatan pengembangan diri yang positif,” kata Aries, Rabu (24/12).

Dia menekankan pengembangan kompetensi sangat penting, terutama bagi siswa kelas XII yang akan menghadapi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun persiapan memasuki dunia kerja.

“Kegiatan itu bisa dimulai dengan mengikuti kelas online atau workshop pengembangan diri. Tuntutan masa depan sangat kompleks sehingga tidak cukup hanya mengandalkan materi di sekolah. Ilmu yang didapat harus terus diulas dan dikembangkan,” ujarnya.

Selain akademik, Aries juga menekankan pelajar untuk mengasah bakat di bidang seni, fotografi, desain, dan konten kreatif. Menurutnya, industri kreatif akan terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi digital.

“Bidang-bidang kreatif ini sangat dibutuhkan di dunia kerja dan peluangnya masih terbuka lebar,” jelasnya.

Tak hanya itu, mantan Penjabat Wali Kota Batu tersebut juga meminta siswa mempelajari coding, keterampilan digital, hingga public speaking yang kini menjadi kompetensi penting di berbagai sektor.

