BKSDA Sisir Keberadaan Lutung Jawa di Magetan, Warga Diminta Waspada

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kemunculan seekor Lutung Jawa di wilayah permukiman Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan membuat warga diminta meningkatkan kewaspadaan.

Satwa yang dilindungi tersebut dilaporkan berada di atap rumah warga pada Selasa siang (23/12) sebelum kemudian menghilang ke area pepohonan di sekitar desa.

Merespons laporan tersebut, Bidang KSDA Wilayah I Madiun langsung menerjunkan tim gabungan untuk melakukan penyisiran dan memastikan kondisi di lapangan pada Rabu (24/12).

Kepala BKSDA Wilayah I Madiun Agustinus Krisdijantoro mengatakan pengecekan dilakukan bersama perangkat desa dan aparat keamanan setempat.

“Kami berkoordinasi dengan kepala desa setempat, polsek serta Koramil Kecamatan Parang, untuk bersama sama meninjau titik terakhir keberadaan satwa tersebut,” ujar Agustinus.

Dalam penyisiran tersebut, petugas menelusuri area yang sebelumnya dilaporkan menjadi tempat kemunculan primata tersebut. Namun, hingga pemeriksaan selesai, tim tidak menemukan adanya Lutung Jawa.

“Kami sampaikan kepada kepala desa, kapolsek dan komandan koramil apabila nanti terjadi konflik antara lutung dan masyarakat bisa segera menghubungi petugas BKSDA,” jelasnya.

Agustinus menjelaskan lokasi kejadian berada di kawasan Hutan Rakyat yang terhubung langsung dengan Hutan Gunung Bancak.