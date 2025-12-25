Rumah dan Masjid di Tiga RT Kabupaten Magetan Rusak Parah Imbas Cuaca Ekstrem

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Sejumlah bangunan di tiga RT masuk Desa Dukuh Sumber, Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan rusak parah pada Rabu (24/12).

Penyebabnya adalah hujan dengan intensitas tinggi disertai hembusan angin kencang. Rata rata kerusakan terdapat pada bagian atap.

Menurut warga setempat bernama Tinik (63), tiga RT yang terkena dampak dari kejadian cuaca ekstrem meliputi RT 15, RT 16, RT 17 yang masih dalam lingkup satu RW.

Dia mengaku panik lantaran atap rumah yang terdiri dari seng maupun genteng ambruk seketika menjelang azan Magrib berkumandang

“Banyak rumah yang rusak di tiga RT. Tidak ada korban jiwa. Hujan deras pukul 16.00 WIB, lalu disusul angin puting beliung pukul 17.00 WIB,” kata Tinik.

Dia tidak menampik jika jumlah rumah yang terkena dampak peristiwa tersebut, setidaknya bisa mencapai puluhan rumah. Bahkan ada juga masjid ikut merasakan efek cuaca ekstrem.

Pemilik rumah sekaligus Warga RT 16 bernama Suprianto (62) mengungkapkan dirinya mematikan listrik dan memilih tidak ada penerangan di dalam rumah karena khawatir terjadi korslet.

“Takut korslet soalnya ada atap dari seng, tersangkut di kabel listrik. Kamis pagi akan kerja bakti, membersihkan sisa sisa material atap rumah, ranting, dan daun pohon,” ucap Suprianto. (mcr23/jpnn)