UMK 2026 Ditetapkan, Sebegini Besaran 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada 24 Desember 2025.

Dalam keputusan itu, sebagian besar UMK di 38 kabupaten/kota Jawa Timur mengalami kenaikan.

UMK Surabaya tahun 2026 dipatok sebesar Rp5.288.796, naik dari tahun sebelumnya pada angka Rp5.032.635.

Berikut daftar lengkap UMK 2026 se-Jawa Timur:

1. Kota Surabaya – Rp5.288.796

2. Kabupaten Gresik – Rp5.195.401

3. Kabupaten Sidoarjo – Rp5.191.541