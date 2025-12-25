UMK 2026 Ditetapkan, Sebegini Besaran 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur
Kamis, 25 Desember 2025 – 10:35 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada 24 Desember 2025.
Dalam keputusan itu, sebagian besar UMK di 38 kabupaten/kota Jawa Timur mengalami kenaikan.
UMK Surabaya tahun 2026 dipatok sebesar Rp5.288.796, naik dari tahun sebelumnya pada angka Rp5.032.635.
Berikut daftar lengkap UMK 2026 se-Jawa Timur:
1. Kota Surabaya – Rp5.288.796
2. Kabupaten Gresik – Rp5.195.401
3. Kabupaten Sidoarjo – Rp5.191.541
