Cuaca Malang Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Bakal Cerah-Berawan

Kamis, 25 Desember 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (25/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 6-17 kilometer per jam.

Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

