Cuaca Jawa Timur 25 Desember 2025, Siang-Malam Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (25/12).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang,Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Sampang, dan Tuban. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)