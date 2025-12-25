Hadapi Lonjakan Nataru, Terminal Bungurasih Perketat Pengamanan dengan 172 CCTV

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih di Sidoarjo memperketat pengamanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perbaikan dan pemasangan 172 unit kamera pengawas (CCTV) yang dilakukan pada Rabu (24/12).

Langkah tersebut diambil menyusul lonjakan jumlah penumpang yang dalam beberapa hari terakhir tercatat menembus lebih dari 20 ribu orang per hari.

Plh Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya Verie Sugiharto mengatakan, dari total 172 unit CCTV yang diperbaiki, 162 unit di antaranya telah terkoneksi langsung dengan Posko Pelayanan Terpadu.

“Secara keseluruhan ada 172 CCTV yang kami perbaiki. Alhamdulillah sudah termonitor semua dan 162 CCTV sudah terkoneksi dengan Posko Terpadu,” ujar Verie.

Ratusan kamera pengawas tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis di area terminal. Fungsinya untuk memantau aktivitas penumpang sekaligus mengantisipasi potensi tindak kejahatan dan kriminalitas di tengah padatnya arus Nataru.

Tak hanya mengandalkan teknologi, pengamanan di Terminal Bungurasih juga diperkuat dengan penjagaan petugas gabungan dari TNI dan Polri selama 24 jam.

“Sejak 1 Desember kami telah bekerja sama dengan Kogartap, Koramil, dan Polresta Sidoarjo untuk memastikan situasi terminal tetap aman dan kondusif,” jelasnya.

Selain aspek keamanan, pengelola terminal turut meningkatkan kenyamanan penumpang dengan menyediakan empat unit toilet portable gratis serta dua kipas angin raksasa di area ruang tunggu.