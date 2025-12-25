JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Layani Korban Bencana Alam di Aceh, Dapur PMBA Jadi Ruang Interaksi

Layani Korban Bencana Alam di Aceh, Dapur PMBA Jadi Ruang Interaksi

Kamis, 25 Desember 2025 – 13:32 WIB
Layani Korban Bencana Alam di Aceh, Dapur PMBA Jadi Ruang Interaksi - JPNN.com Jatim
Unusa menghadirkan Dapur Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) di wilayah Pantee Lhong, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Foto: Humas Unusa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menghadirkan Dapur Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA),di wilayah Pantee Lhong, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Unusa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unusa Achmad Syafiuddin mengatakan fokus utamanya adalah penguatan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta praktik sanitasi yang layak bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya dalam situasi darurat dan pascabencana.

"Inisiatif ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” ujar Syafiuddin, Rabu (24/12).

Baca Juga:

Dia menjelaskan dapur ini dirancang sebagai ruang aman untuk memastikan bayi dan anak, memperoleh asupan gizi sesuai standar kesehatan, terutama pada masa-masa krisis saat akses pangan dan layanan kesehatan seringkali terganggu.

Selain itu, Dapur PMBA juga diharapkan menjadi pusat edukasi dan praktik sanitasi yang baik di tingkat komunitas.

“Dalam situasi bencana maupun pascabencana, kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi justru paling mudah terabaikan,” katanya.

Baca Juga:

Melalui pembangunan Dapur PMBA, Unusa ingin memastikan bahwa hak dasar mereka, khususnya terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, tetap terpenuhi secara layak dan bermartabat.

“Pendekatan yang digunakan dalam program ini bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan dapur hanya menjadi pintu masuk untuk program yang lebih luas, yakni penguatan kapasitas masyarakat,” jelasnya.

Unusa menghadirkan Dapur Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) di wilayah Pantee Lhong, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Unusa Unusa dapur makanan bayi dapur PMBA korban bencana bencana Aceh

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU