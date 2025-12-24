Puncak Arus Nataru, Pergerakan Penumpang Terminal Bungurasih Tembus 25 Ribu Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arus penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di Terminal Purabaya atau yang lebih dikenal Terminal Bungurasih, Sidoarjo tercatat menembus angka 25 ribu orang, Rabu (24/12).

Pantauan di terminal Tipe A tersebut, hilir mudik penumpang terlihat padat sejak pagi hingga malam hari. Kepadatan bahkan telah terpantau sejak Sabtu (20/12), seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang penghujung tahun.

Plh Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya Verie Sugiharto mengatakan lonjakan penumpang pada Rabu ini memang telah diprediksi sebagai puncak arus Nataru.

“Perkiraan hari ini penumpang yang datang berada di kisaran 17 ribu hingga 18 ribu orang, sementara penumpang yang berangkat bisa mencapai 25 ribu orang,” ujar Verie.

Dia menjelaskan lonjakan penumpang sebesar 10,8 persen mulai terasa sejak 20 Desember 2025. Apabila diakumulasi selama empat hari terakhir, total lalu lintas penumpang di Terminal Purabaya telah mencapai sekitar 40 ribu orang.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak pengelola terminal telah berkoordinasi dengan Perusahaan Otobus (PO) guna melakukan penambahan armada.

“Kami berkolaborasi dengan pemilik PO. Kalau pada hari biasa terdapat sekitar 968 kendaraan maka pada puncak arus Nataru ini jumlahnya bisa meningkat hingga 1.200 kendaraan, atau naik maksimal 30 persen,” jelasnya.

Terkait tujuan perjalanan, Verie menyebut arus penumpang masih didominasi rute dalam wilayah Jawa Timur.