Ada Nyata di Setiap Langkah, Indosat Dukung UMKM dan Pelanggan di Momen Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di balik kesiapan jaringan dan teknologi yang bekerja tanpa henti selama periode Natal dan Tahun Baru, tersimpan kisah nyata tentang orang-orang yang tetap bergerak, bekerja, dan berjuang dengan dukungan konektivitas yang andal.

Melalui semangat Indosat ANDAL: Ada Nyata di Setiap Langkah, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menegaskan kehadirannya bukan sekadar sebagai penyedia jaringan, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat di momen akhir tahun.

Salah satu kisah datang dari Herdhina Kamadhini (37), pelaku usaha hampers asal Surabaya yang menghadapi lonjakan pesanan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Di tengah meningkatnya permintaan, hampir seluruh proses bisnisnya bergantung pada koneksi digital, mulai dari menerima pesanan melalui media sosial, berkomunikasi dengan pelanggan, mengunggah katalog produk, hingga mengatur pengiriman.

Perempuan yang akrab disapa Dhina ini mengandalkan IM3 Platinum sebagai koneksi utama di rumah sekaligus tempat produksinya. Dengan koneksi internet yang stabil dan cepat serta kuota besar hingga 50 GB, aktivitas usahanya tetap berjalan lancar, bahkan di jam-jam sibuk.

“Di periode ramai seperti ini, koneksi internet benar-benar menentukan. Kalau lambat sedikit, pelanggan bisa langsung berpindah,” ungkap Dhina, Rabu (24/12).

Berkat dukungan konektivitas yang andal, usahanya tetap produktif dan responsif di tengah lonjakan trafik internet. Pada periode reguler, omzet bulanannya berada di kisaran Rp4–6 juta, sedangkan pada momentum hari raya dapat meningkat hingga dua kali lipat.

Di sisi lain, kisah ANDAL juga datang dari para personel lapangan teknologi Indosat yang bekerja di balik layar menjaga kualitas jaringan. Selama periode libur akhir tahun, mereka tetap bertugas dengan sistem siaga untuk memastikan jaringan beroperasi optimal di berbagai titik strategis.