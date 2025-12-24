Wali Kota Eri Titip Pesan dan Doa untuk Korban Bencana Sumatera di Momen Natal 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan pesan khusus sekaligus menitipkan doa bagi para korban bencana di Sumatera saat meninjau kesiapan Perayaan Malam Natal 2025 di Gereja Hati Kudus, Rabu (24/12).

Eri menyatakan momen Natal bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang memperkuat kepedulian dan solidaritas, termasuk untuk saudara-saudara di Sumatera yang tengah tertimpa musibah.

“Saya menitipkan doa untuk bencana Sumatera. Surabaya ini dibangun dengan kekuatan agama, kekuatan Tuhan maka ketika beribadah, saya titipkan Kota Surabaya agar didoakan dijauhkan dari bencana dan perpecahan. Kekuatan kita adalah kekuatan doa,” kata Eri.

Eri juga meminta para uskup, pendeta, dan jemaah di seluruh gereja untuk turut mendoakan Kota Surabaya.

“Semoga Natal memberikan kedamaian kepada seluruh Kota Surabaya, menghilangkan bencana dan perpecahan. Saya yakin doa uskup, doa pendeta dan doa seluruh umat Kristiani akan dikabulkan Tuhannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada umat Kristiani dan warga Surabaya yang telah menunjukkan solidaritas luar biasa bagi Sumatera.

Menurutnya, dari gerakan solidaritas yang dipimpin Uskup, jemaah berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp1 miliar, yang langsung dikirimkan. Selain itu, acara charity Surabaya juga berhasil menggalang dana Rp8,5 miliar serta bantuan barang senilai Rp1,2 miliar.

“Ini menunjukkan meskipun warga Surabaya dalam kondisi sulit, tetapi ketika membantu orang lain solidaritasnya sangat tinggi. Semoga seluruh amal jariah warga Surabaya akan menghindarkan Surabaya dari bencana dan perpecahan,” ujarnya.