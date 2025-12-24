KAI Daop 8 Surabaya Catat 49 Ribu Penumpang di Puncak Awal Arus Nataru 2025/2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya mencatat ada 49.583 penumpang pada puncak awal arus Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono merinci jumlah penumpang tersebut terdiri dari 26.708 penumpang berangkat, 22.875 penumpang tiba di berbagai stasiun.

"Hari ini menjadi salah satu puncak awal pergerakan penumpang pada masa Angkutan Nataru,” kata Mahendro, Rabu (23/12).

Sejumlah rute favorit penumpang dari wilayah Daop 8 Surabaya selama periode ini antara lain Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Ketapang, baik untuk kepentingan liburan, silaturahmi, maupun perjalanan akhir tahun bersama keluarga.

Secara keseluruhan, selama masa Angkutan Nataru yang berlangsung 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 608.787 pelanggan, dengan 313.013 pelanggan berangkat dan 295.774 pelanggan tiba.

Hingga saat ini, penjualan tiket Nataru di wilayah Daop 8 Surabaya telah mencapai 313.013 tiket atau sekitar 69,6 persen dari total kapasitas yang disediakan. Di sisi lain, program diskon 30 persen tiket kereta api kelas ekonomi komersial juga mendapat respons positif dari masyarakat.

Hingga Rabu (24/12), penjualan tiket dengan periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 di wilayah Surabaya tercatat mencapai 130.041 tiket dari total 238.476 tempat duduk, atau sekitar 54,5 persen dari kuota yang tersedia.

“Program diskon ini menjadi salah satu stimulus yang mendorong minat masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api selama libur Nataru. Selain lebih terjangkau, kereta api tetap menawarkan kenyamanan, keamanan, dan kepastian waktu tempuh,” ujar Mahendro.