GoFood Ungkap Tren Kuliner 2025, Ini Makanan dan Minuman Terlaris

jatim.jpnn.com, SURABAYA - GoFood, layanan pesan-antar makanan dari Gojek merilis laporan Kilas Balik GoFood 2025 yang merangkum tren dan selera kuliner masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data pesanan pelanggan selama 2025, laporan tersebut menunjukkan preferensi masyarakat terhadap makanan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Sebaliknya, pilihan minuman dinilai lebih dinamis dan sangat dipengaruhi tren yang berkembang, terutama di media sosial.

Dalam laporan itu, menu berbahan dasar ayam dan bebek kembali menduduki posisi teratas sebagai menu terlaris di GoFood. Rupanya, konsumen Indonesia masih mengandalkan menu yang familiar dan mengenyangkan untuk konsumsi sehari-hari.

Selain itu, tren di media sosial terbukti berbanding lurus dengan pola konsumsi. Lonjakan konten pembuatan minuman berbahan matcha mendorong peningkatan minat konsumen, bahkan untuk pertama kalinya Matcha Latte berhasil menembus jajaran Top 3 Minuman Terlaris di GoFood sepanjang 2025.

Laporan Kilas Balik GoFood 2025 juga mencatat kegemaran masyarakat Indonesia terhadap jajanan bercita rasa asin dan gurih. Hal itu tercermin dari Top 3 Jajanan Terlaris yang diisi oleh gorengan berbahan dasar udang, aneka olahan mi, serta lumpia.

Head of Marketing Gojek Marsela Renata mengatakan tren kuliner terus berkembang meskipun jenis makanan favorit masyarakat relatif tidak banyak berubah.

“Kami melihat bahwa walaupun makanan favorit cenderung sama dari tahun ke tahun, selalu ada kreativitas atau improvisasi di dalamnya,” ujar Marsela dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12).

Dia mencontohkan menu ayam dan bebek yang terus berevolusi, mulai dari versi penyet dan geprek, hingga dikreasikan dengan berbagai topping dan bumbu, seperti mozzarella, bawang putih, ketumbar, serta perpaduan bumbu tradisional dan kekinian.