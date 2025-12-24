UMKM Sekitar Kebun Raya Mangrove Surabaya Raup Omzet Rp605 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keberadaan Kebun Raya Mangrove (KRM) Surabaya tak hanya meningkatkan kunjungan wisata alam, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar melalui aktivitas UMKM. UPT Kebun Raya Mangrove mencatat omzet UMKM hingga November 2025 mencapai Rp605.262.500.

Sebanyak 20 UMKM makanan-minuman terlibat dalam pengelolaan KRM, terdiri atas 15 UMKM Gunung Anyar dan 5 UMKM Medokan Ayu. UMKM Gunung Anyar menyumbang Rp575.854.500, sementara UMKM Medokan Ayu mencatat Rp29.408.000.

Antiek menegaskan bahwa seluruh aktivitas di KRM tetap mengedepankan mandat konservasi, termasuk di Wonorejo.

“Kebun Raya Mangrove Wonorejo merupakan kawasan yang berdiri sendiri dan terpisah secara fungsi, pengelolaan, serta penetapan kelembagaan dari kawasan ekowisata mangrove lain,” jelasnya.

Dia juga mengatakan pemahaman yang menyamakan KRM Wonorejo dengan wisata komersial perlu diluruskan.

“Kebun Raya Mangrove Wonorejo memiliki mandat khusus sebagai kebun raya, dengan fokus utama pada konservasi ex situ dan in situ, penelitian ilmiah, pendidikan lingkungan, serta pengembangan koleksi tanaman mangrove yang terdokumentasi secara ilmiah,” jelasnya.

Pemkot Surabaya memastikan proses penguatan fungsi KRM serta pengaktifan kembali UMKM dilakukan bertahap.

“Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen UPT Kebun Raya Mangrove dalam memastikan seluruh kawasan kebun raya berkembang secara berimbang, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekologis, sosial, serta ekonomi bagi masyarakat,” kata Antiek.