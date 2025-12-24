Hendy dan Baba Rafi Borong 2 Penghargaan Bergengsi di Satria Brand Award 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengusaha asal Surabaya Hendy Setiono serta lini usahanya Baba Rafi Enterprise mendapatkan penghargaan dalam ajang Satria Brand Award (SBA) 2025. Hendy dinobatkan sebagai Entrepreneur of the Year, sedangkan Baba Rafi Enterprise meraih Sustainable Growth & Impact Award.

SBA adalah program apresiasi tahunan yang diselenggarakan oleh Suara Merdeka Semarang untuk menilai tokoh dan brand berdasarkan reputasi, daya tumbuh, hingga kontribusi terhadap perekonomian.

Penghargaan diserahkan dalam prosesi penganugerahan di Baba Rafi Plaza, Sidoarjo, Senin (22/12).

Baca Juga: Hendy Setiono Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Aceh

Hendy tidak hadir secara langsung karena tengah menjalankan misi kemanusiaan sebagai relawan di Aceh. Melalui video yang ditayangkan kepada tamu undangan, dia menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini kami terima sebagai amanah sekaligus motivasi untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim Baba Rafi Enterprise dan kolaborasi dengan para mitra strategis,” ujar Hendy, Rabu (24/12).

Direktur Bisnis Suara Merdeka Bambang Pulung Gono menilai Baba Rafi Enterprise sebagai contoh brand lokal yang mampu tumbuh hingga tingkat global dengan tata kelola kuat dan visi jangka panjang.

Baca Juga: Inovasi Voucher Digital Antarkan Baba Rafi Menjadi Game Changer di Qpon Awards 2025

Dewan juri menilai, kepemimpinan Hendy dinilai adaptif dan inovatif dalam membangun ekosistem bisnis yang tangguh di tengah dinamika industri.

“Sebagai figur entrepreneur nasional, Hendy dinilai mampu menghadirkan model kepemimpinan yang berorientasi jangka panjang, termasuk dalam pengembangan talenta dan penguatan UMKM,” katanya.