Heboh Kemunculan Lutung Jawa di Atap Rumah Warga Magetan, Polisi & BKSDA Bertindak

Rabu, 24 Desember 2025 – 18:40 WIB
Warga Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, digegerkan dengan kemunculan seekor primata yang diduga Lutung Jawa pada Selasa (23/12) siang. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Warga Desa Tamanarum, Kecamatan Parang dihebohkan dengan kemunculan seekor primata yang diduga Lutung Jawa pada Selasa (23/12) siang.

Satwa dengan nama latin Trachypithecus auratus itu terlihat bergelantungan di atap sejumlah rumah warga dan viral setelah rekamannya beredar di aplikasi pesan singkat.

Kapolsek Parang AKP Sukarno membenarkan adanya laporan masyarakat terkait munculnya satwa yang termasuk dalam kategori hewan dilindungi tersebut.

“Setelah kami menerima informasi tersebut, petugas segera mendatangi lokasi guna memastikan informasi yang disampaikan masyarakat,” ujar Sukarno, Rabu (24/12).

Berdasarkan keterangan warga, lutung tersebut sempat berpindah dari satu atap rumah ke rumah lainnya. Meski menarik perhatian banyak orang, hewan tersebut tidak menimbulkan kerusakan maupun mengancam keselamatan warga.

Keberadaan primata langka itu dinilai tidak biasa, mengingat area pemukiman bukan merupakan habitat alaminya.

“Paling dekat dengan desa itu ada hutan, tapi untuk penyebab kenapa lutung itu muncul belum dapat kami pastikan,” jelasnya.

Untuk memastikan penanganan sesuai aturan konservasi, Polsek Parang telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Madiun. Petugas masih menunggu langkah lanjutan dari BKSDA terkait evakuasi dan pemulihan satwa tersebut ke habitat yang aman.

